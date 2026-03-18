Сотрудника пункта выдачи в Самарской области оштрафовали за оскорбления коллеги

В Хворостянском районе у сотрудницы пункта выдачи одного из маркетплейсов возник конфликт с коллегой-мужчиной. Причиной стало то, что женщине пришлось отработать дополнительную смену за напарника.
«В ходе конфликта мужчина допустил оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес напарницы», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Прокуратура района провела проверку и завела на сотрудника пункта выдачи административное дело за оскорбление, которое потом передали мировому судье. Мужчину признали виновным в правонарушении и оштрафовали на 3000 рублей.