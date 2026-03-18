«Что-то щелкнуло». Пермская пара готовится отметить бриллиантовую свадьбу

У Людмилы — своя история. Она родилась в 1945 г. Людмила не помнит, чтобы кто-то сильно голодал, потому что все работали: отец был военным, потом трудился механиком на пищекомбинате. Мама работала в сфере торговли. У супругов было три ребёнка. Во дворе их дразнили немцами, а дети поначалу даже не понимали, почему. Людмила узнала подробности лишь спустя годы: оказалось, что её отец был поволжским немцем и в военное время сидел в лагере.