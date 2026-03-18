«Что-то щелкнуло». Пермская пара готовится отметить бриллиантовую свадьбу

Они познакомились, когда им было по 20 лет. Он — студент Политеха, она — лаборантка завода «Галоген». И вот уже 60 лет Владимир и Людмила идут рука об руку. Двое детей, четверо внуков, четверо правнуков и любимые совместные хобби на двоих. 19 марта 2026 г. супруги Бабины отпразднуют бриллиантовую свадьбу.
Дети войны.
Владимир родился в 1944 г. в удмуртском посёлке Ува. Он признаётся, что детство было непростое: хлеб привозили раз в неделю, и мальчика буквально передавали по головам в очереди, чтобы он получил свою пайку. Отец вернулся с фронта инвалидом из-за ранения в голову. На работу его не брали, поэтому перебивался временными шабашками. Мать была разнорабочей. В семье помимо сына Володи было три дочки. Денег не хватало. В 1952 г. семья бежала от голода в Пермь.
«Зажиточным на нашей улице считался тот, у кого был велосипед. А сейчас у старшего внука — две машины. Вот разница за одно поколение», — рассуждает Владимир.
У Людмилы — своя история. Она родилась в 1945 г. Людмила не помнит, чтобы кто-то сильно голодал, потому что все работали: отец был военным, потом трудился механиком на пищекомбинате. Мама работала в сфере торговли. У супругов было три ребёнка. Во дворе их дразнили немцами, а дети поначалу даже не понимали, почему. Людмила узнала подробности лишь спустя годы: оказалось, что её отец был поволжским немцем и в военное время сидел в лагере.
«Пообещал другу: отобью».
Первый раз Владимир увидел Людмилу на танцах в заводском клубе в Перми. Она кружила в вальсе с его другом. Тогда юноша пообещал приятелю: отобью. В тот вечер познакомиться не получилось — по-настоящему разговорились только через пару месяцев, когда случайно встретились на природе, на заливных лугах.
«Наверное, что-то щёлкнуло, — вспоминает Владимир. — Друг до сих пор вспоминает, потому что она ему тоже нравилась. Людмила признаётся: она не сразу рассмотрела будущего супруга. Владимир приезжал в пос. Крым (сейчас это микрорайон города) только по выходным (там жили его родители), а учился в Перми. А рядом были другие юноши, которые проявляли интерес».
«Тогда молодые были — у каждого своё на уме. Помню, что было двое парней, и они были как-то похожи друг на друга. Но Владимира удавалось видеть реже. Поэтому были смешанные чувства», — поделилась воспоминаниями Людмила.
Однако молодому человеку удалось завоевать сердце красивой девушки. Начали встречаться. Спустя какое-то время решили пожениться. Владимир тогда учился на третьем курсе в Политехе на факультете технологий неорганических веществ и удобрений. Людмила работала на заводе «Галоген».
С воспитанием первой дочки Татьяны молодым родителям помогали бабушки и дедушки. Владимир только окончил университет и устроился на работу, было тяжело найти свободное время. Супруги работали посменно: иногда передавали дочку буквально с ночной смены на дневную.
Всегда в гуще событий.
После окончания института Владимир устроился на «Галоген», где уже работала его супруга. Он стал начальником смены. В то время завод был одним из крупнейших производителей фреона в СССР. А потом случилась авария. Владимир получил тяжёлое отравление парами фтористого водорода — той самой кислоты, которая разъедает стекло. Месяцы лечения в Москве, смена профессии. Супруга тогда взяла на себя всё. Владимир выздоровел и стал мастером, а затем начальником отдела снабжения в компании «Геофизика» в Краснокамске, которая занималась геофизическими исследованиями, бурением и эксплуатацией скважин.
«Работа была напряжённая. Были частые командировки, постоянные встречи, особенно когда вступил в должность начальника отдела. Приходилось часто задерживаться», — вспоминает молодость мужчина.
Затем пришли 90-е годы. Владимир и тут оказался в гуще событий: работал в госприёмке, участвовал в организации Демократической партии, работал в администрации города и отвечал за приватизацию предприятий Кировского района. А позже он даже возглавил районное отделение партии пенсионеров, в которой тогда состояло около семисот человек. Людмила же всю жизнь проработала на заводе «Галоген», получила звание ветерана труда.
«Ценили её настолько, что в конце трудовой деятельности дали не комнату и не расширение, а отдельную квартиру. Случай для советского времени исключительный», — с гордостью рассказывает о любимой супруге муж.
Семья выросла.
Сейчас бриллиантовые юбиляры активно интересуются политикой, ухаживают за садом и огородом, а также любят проводить время с внуками и правнуками. Владимир предпочитает работать в гараже с машиной, а Людмила в основном занимается общением с детьми.
«Газету “Аргументы и факты” помню с первых и до последних номеров. И сейчас покупаем каждую неделю. Читаем оба», — поделился Владимир.
У Владимира и Людмилы две дочери — старшая Татьяна прошла путь от продавца до директора магазина, сейчас оформляет пенсию. Младшая Наталья окончила Политех и Высшую школу экономики, работает менеджером на крупном предприятии.
«Помню, как мы всей семьёй печатали фотографии. Окно завешивали толстым одеялом, чтобы не засветить плёнку. Папа устанавливал аппарат для печати, а мама разводила специальные растворы. И начиналось волшебство. Обычный кусок специальной бумаги при его помещении в проявитель превращался в живую картинку со счастливыми лицами и моментами, которые навсегда становились основой воспоминаний, — рассказала младшая дочь Бабиных Наталья. — У папы был собственный фотоаппарат и даже вспышка. Мы возили их с собой в большом портфеле на все праздничные посиделки с родственниками и друзьями. Очень хочется повторить эти моменты».
Девочки выросли и сами уже стали родителями.
«У нас четверо внуков —два мальчика и две девочки. Старший уже защитил кандидатскую. Младший — кандидат в мастера спорта, руководит отделом на заводе. Старшая внучка получила два высших образования, вышла замуж и ушла в декрет. А младшая в этом году только оканчивает школу», — перечисляет гордо богатый дедушка.
В семье Бабиных подрастают и четверо правнуков. Полным составом стараются встречаться на все важные даты и праздники. Правда, в городской квартире уже тесновато. Поэтому собираются чаще на даче или в кафе.
Совет молодожёнам.
На вопрос о секрете долгого брака Владимир отвечает без паузы: верность. Не столько друг другу — семье.
«Мысль о разводе никогда в голову не приходила. Даже в самые тяжёлые моменты. Когда что-то назревало — шли на компромисс, навстречу друг другу. Не всегда получалось сразу, но справлялись», — делится мужчина.
Людмила добавляет: «Главное — терпение и уважение. Мой муж для меня всегда был путеводителем».
Супруги признают, что не всё бывает гладко в семейной жизни. Важно принимать друг друга такими, какие есть.
«Жена очень любит чистоту. Дома всегда идеальный порядок, всё прибрано. Иногда меня это даже раздражает — ничего нельзя положить, — признаётся Владимир. — Но у меня тоже свои особенности: люблю всё время заниматься разными вещами — то в гараж уйду машиной заниматься, то ещё что-то придумаю. Ей тоже, может быть, не всегда это по душе».
Бриллиантовые юбиляры советуют молодым дорожить тем, что есть, всегда идти на компромисс.
«Хочется пожелать родителям быть как можно дольше с нами. Это самое дорогое и самое волшебное — иметь возможность прижаться щекой к их щеке, обнять и посидеть рядом», — призналась младшая дочка Бабиных Наталья.