В Москве прошла акция в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

«Сегодня, 18 марта, “Молодая Гвардия Единой России”, “Волонтерская рота Боевого Братства”, активисты этих организаций пришли сюда, на ВДНХ. Более 3 тысяч человек выстроились в слово “Навсегда”. Потому что “Крым, Россия — навсегда” — это тот лозунг, который воодушевил 12 лет назад всю нашу огромную страну и не перестает воодушевлять. Для нас это очень важная дата, поэтому всех сегодня поздравляем с этим замечательным праздником», — сказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.