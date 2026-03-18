В Москве прошла акция в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 3 тысяч активистов «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией на ВДНХ выстроились в надпись «Навсегда» и контур карты Республики Крым, а также развернули флаги РФ, Крыма и города-героя Севастополя, передает корреспондент РИА Новости.

«Сегодня, 18 марта, “Молодая Гвардия Единой России”, “Волонтерская рота Боевого Братства”, активисты этих организаций пришли сюда, на ВДНХ. Более 3 тысяч человек выстроились в слово “Навсегда”. Потому что “Крым, Россия — навсегда” — это тот лозунг, который воодушевил 12 лет назад всю нашу огромную страну и не перестает воодушевлять. Для нас это очень важная дата, поэтому всех сегодня поздравляем с этим замечательным праздником», — сказал председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Активисты также организовали торжественное шествие с флагами РФ, Республики Крым и города-героя Севастополя, в ходе которого прозвучал лозунг «Крым. Россия. Навсегда!».

«Для миллионов людей это событие стало символом восстановления исторической справедливости, единства и преемственности. Сегодня особенно важно, чтобы молодёжь понимала значение этой даты, знала историю своей страны и чувствовала личную сопричастность к её будущему», — отметил заместитель председателя МГЕР Александр Лебедев.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

