В Калининградской области день рождения празднуют двое долгожителей

99-летие отмечает фронтовик Павел Креденцер, 96 лет исполнилось труженице тыла Евдокии Гинкул.

В Калининградской области день рождения сегодня, 18 марта, отмечают двое долгожителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, 99-летие празднует участник Великой Отечественной войны Павел Кириллович Креденцер.

В ноябре 1944 года он был призван в армию, уже после войны окончил Пермское военное авиационно-техническое училище. С 1959-го служил летчиком в Калининградской области. После демобилизации работал в военкомате, в администрации Центрального района.

Кроме того, сегодня 96 лет исполнилось труженице тыла Евдокии Никитичне Гинкул. В годы войны она работала в колхозе на комбайне и сеялке.

После победы окончила химико-биологический факультет Бийского технологического института, была директором сельской школы.

С 2003 года живет в поселке Храброво.