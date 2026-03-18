350 иностранцев-нарушителей выявили в Нижегородской области за пять дней

В Нижегородской области за пять дней операции «Иностранный специалист» выявили 350 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД.
С 24 по 28 февраля полицейские проверили почти полторы тысячи иностранцев. В основном стражи порядка посещали точки, где традиционно трудятся мигранты, а также жилой сектор — там выясняли, не регистрируют ли иностранцев фиктивно.
Всего за время рейда полицейские составили 599 административных протоколов. Чаще всего нарушения касались правил въезда в Россию и незаконного привлечения мигрантов к работе. Также в числе лидеров оказалось неисполнение принимающей стороной обязанностей по миграционному учету.
Остальные протоколы связаны с нелегальным трудом самих иностранцев, несоблюдением ограничений на отдельные виды работ, предоставлением ложных сведений при постановке на учет и с нарушением иммиграционных правил и сроков обращения за патентом.
По итогам проверок принято 77 решений о выдворении. Кроме того, сотрудники ГИБДД наказали 55 водителей-иностранцев. В полиции подчеркнули, что такие рейды проходят регулярно и являются частью системы контроля за миграционной ситуацией в регионе.
