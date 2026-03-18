Власти Минска сказали, в какой поликлинике круглосуточно работает аппарат МРТ. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич.
— С марта 2026 года аппарат МРТ во второй поликлинике (находится по адресу улица Якубовского, 33. — Ред.) работает по предварительной записи в круглосуточном режиме, — заявил глава комитета по здравоохранению.
Горбич уточнил, что у минчан есть возможность получить услугу даже в три часа ночи.
