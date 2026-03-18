Позже, чем обычно: весенние каникулы у школьников Татарстана начнутся 28 марта

Весенние каникулы в этом году начнутся у школьников немного позже обычного — 28 марта. Такую информацию опубликовало Министерство образования и науки РТ.
Весенние каникулы в 2026 году продлятся девять календарных дней — они начнутся 28 марта и закончатся 5 апреля. Затем школьники выйдут на учебу меньше, чем на два месяца, поскольку летние каникулы начнутся 27 мая.
В министерстве образования и науки Республики Татарстан отметили, что по закону «Об образовании в Российской Федерации» школы вправе сами утверждать учебный график и сроки каникул. Главное требование, чтобы каникулы длились не менее семи дней.