Премьер Венгрии заявил, что эпоха расширения НАТО на восток закончилась

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что дальнейшее расширение НАТО на восток больше невозможно и ситуация вокруг Украины требует нового подхода. Об этом, ссылаясь на интервью политика телеканалу GB News, пишет РИА Новости в среду, 18 марта.
«Это новая эпоха. Такое расширение НАТО на восток закончилось. Русские стали слишком сильными. Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе. Украина — буферная зона», — заявил политик.
Премьер-министр Венгрии утверждал, что его дочерям поступают угрозы со стороны Украины.
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.