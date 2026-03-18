Участники Всероссийской акции напишут диктант, состоящий из цитат Путина

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Диктант, состоящий из цитат президента РФ Владимира Путина, напишут участники Всероссийской просветительской акции «Россия — семья семей», сообщила руководитель ФГБУ «Дом народов России» Анна Полежаева.
В среду в ситуационном центре правительства Москвы в рамках Года единства народов России Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) провёл Всероссийскую просветительскую акцию «Россия — семья семей».
«Сегодня мы пишем диктант, который посвящен как раз нашим общим ценностям, целям и всему тому, что нас объединяет. Потому что слова президента разных лет, которые мы объединили в единый потрясающий текст, они раскрывают как раз ценности единства, которыми мы руководствуемся всей страной в принятии самых важных в жизни решений», — сообщила журналистам Полежаева.