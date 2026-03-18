Нижегородцам дали советы по профилактике укусов клещей

Первый клещ весны-лета 2026 года заставил нижегородцев встрепенуться. В Telegram-канале «Бокал прессека» выяснили у ведущих инфекционистов города, на какие 5 неочевидных моментов стоит обратить внимание в начале сезона.
Жителей Нижегородской области просять быть осторожными с весенними цветами, вербой или ветками из леса. Клещи могут незаметно притаиться на растениях и таким образом попасть в квартиру. Это касается и домашних питомцев: даже если животное обработано, оно может послужить «транспортом» для клеща, который затем переселится на вас.
Также не стоит ждать мая для проявления активности клещей. Они начинают действовать, как только температура почвы поднимается до +3… +5°C. Первые проталины — это уже сигнал о возможном риске. Ранняя весна, когда клещи после зимней спячки особенно голодны, считается периодом их наибольшей агрессивности.
Нижегородцам советуют отдавать предпочтение одежде с минимальным количеством складок, карманов и декоративных швов. Клещ может долгое время перемещаться по складкам, не касаясь кожи, и выпасть уже внутри дома, оказавшись на ковре или диване.
Важно понимать разницу между этими средствами. Репелленты (содержащие ДЭТА) лишь отпугивают насекомых, тогда как акарициды (с альфа-циперметрином) способны их уничтожить или парализовать. Весной рекомендуется использовать исключительно акарицидные средства, нанося их на одежду, а не на кожу. Особое внимание уделите обработке нижней части тела, так как клещи редко поднимаются выше метра от земли.
Помимо перечисленного, советуют также провести внимательный осмотр «горячих точек»:
Клещ не кусает сразу, он ищет участки тела с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением;
Тщательно осматривайте следующие зоны: за ушами и по линии роста волос, подмышечные впадины, область под грудью, паховую зону и подколенные ямки.
Напомним, что первый укус клеща в сезоне 2026 года зафиксировали в Нижегородской области в марте. Первое присасывание паразита выявили у 4-летнего ребенка из города Ворсма. Укус произошел на придомовой территории.
