Калининградцы стали путешествовать по области на 37% чаще: лидируют Зеленоградск и Светлогорск

апартаменты внутри области на 37% активнее, чем год назад. Средняя стоимость ночи — 5890 рублей.
42% всех бронирований приходится на Калининград (4000 рублей за ночь). Среди курортов лидируют Зеленоградск (25%, 6730 рублей) и Светлогорск (16%, 6690 рублей).
Чаще всего выбирают гостиницы (54% бронирований). Самые востребованные — трёхзвёздочные отели и гостиницы без звёзд. В среднем калининградцы едут на выходные вдвоём и остаются на две ночи. 76% оплачивают поездку сразу, 24% пользуются рассрочкой.
В целом Калининградская область вошла в топ-10 регионов России по числу бронирований на 2026 год — на неё приходится около 2% всех заказов.