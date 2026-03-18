Шеф-повар из Калининграда поборется за полмиллиона в экстремальном кулинарном шоу «Последний шеф»

победитель «Адского шефа», отправился покорять новый проект телеканала «Пятница!». В экстремальном реалити «Последний шеф» участникам предстоит готовить в диких условиях Азии — под палящим солнцем, в джунглях, на металлической барже во время шторма. Ингредиенты придётся добывать самим: акул, змей, лягушек, мечехвостов и трёхкилограммовых моллюсков, из которых в пищу годятся всего 80 граммов.
Вячеслав признаётся, что на кухне он экспериментатор, любит новые вкусы и не привык отступать. Его девиз: «Ни шагу назад, только вперёд — и только все вместе». Он уверен, что достоин победы, потому что умеет готовить качественно и вкусно.
Ведущим шоу впервые стал популярный певец Натан. По его словам, такого формата на телевидении ещё не было — здесь соединились тревел, экшн и высокая кухня в условиях выживания. Съёмки проходили во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде, в дельте Меконга, джунглях и на островах.
Выпуск с калининградским шефом выйдет 18 марта в 22:00 на канале «Пятница!». Главный приз — полмиллиона рублей.