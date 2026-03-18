В Пермском крае могут ужесточить закон о продаже вейпов

Внести поправки намерены до конца до конца весенней сессии Законодательного собрания.

Региональные власти готовят поправки в закон о запрете продажи вейпов, сообщает телеграм-канал «Парламент Пермский край».

Об этом заявил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов на заседании экономического комитета Заксобрания. По словам чиновника, с момента вступления закона в силу 1 марта продавцы начали искать способы его обойти. В частности, жидкости для вейпов стали маскировать под пищевые добавки.

Внести изменения в действующий закон профильное министерство намерено до конца весенней сессии Законодательного собрания Прикамья.

Напомним, что Пермский край стал первым регионом, принявшим закон о запрете вейпов. Ограничения вступили в силу с 1 марта 2026 года. Подробнее о законопроекте и мнении продавцов и покупателей — в материале сайта perm.aif.ru.