В Пермском крае могут ужесточить закон о продаже вейпов

Региональные власти готовят поправки в закон о запрете продажи вейпов, сообщает телеграм-канал «Парламент Пермский край».
Об этом заявил заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов на заседании экономического комитета Заксобрания. По словам чиновника, с момента вступления закона в силу 1 марта продавцы начали искать способы его обойти. В частности, жидкости для вейпов стали маскировать под пищевые добавки.
Внести изменения в действующий закон профильное министерство намерено до конца весенней сессии Законодательного собрания Прикамья.
Напомним, что Пермский край стал первым регионом, принявшим закон о запрете вейпов. Ограничения вступили в силу с 1 марта 2026 года.