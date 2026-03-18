Калужский предприниматель стал основным владельцем телеканала «Каскад» в Калининграде

Калужский предприниматель Константин Бубненков стал основным владельцем телеканала «Каскад» в Калининграде. Соответствующие изменения отражены в выписке из единого реестра юридических лиц.
Согласно данным сервиса Seldon.basis, Бубненков вошёл в состав учредителей ООО НТРК «Каскад» в марте. Он получил 36,3% в уставном капитале организации. Ранее эта доля принадлежала Денису Воробьёву.
Константин Бубненков также стал единственным собственником ООО «ИМГ», которое владеет 37,78% телекомпании. Оставшуюся долю «Каскада» в 25,93% сохранила за собой Корпорация развития Калининградской области.
Кроме того, предприниматель с калужским ИНН вошёл в состав учредителей связанного с «Каскадом» ООО «КТВ Медиа». Он получил 74,07% в уставном капитале компании (25,93% принадлежит Корпорации развития). Бубненков стал единственным владельцем ООО «Информ-Калининград», зарегистрированного по адресу «Каскада» на площади Василевского в Калининграде.
До 2026 года предприниматель не имел компаний в регионе. В январе он совместно с бизнес-партнёром Артёмом Цыгановым зарегистрировали в Калининграде две организации-застройщика — ООО «Балтийская Спарта» и ООО СЗ «Вальдгартен».
С 2004 по 2012 годы Константин Бубненков был совладельцем нескольких компаний в Калужской области. Организации занимались арендой и эксплуатацией зданий, а также управлением жилым фондом. С 2018-го и по настоящее время он является председателем товарищества собственников недвижимости «Серебряный бор» в Калуге.
Отметим, что генеральным директором телеканала «Каскад» остаётся Сергей Руденко. Он занимает этот пост с апреля 2025 года. Ранее компанией руководила Ольга Волкова.