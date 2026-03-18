Синоптик Гайер рассказала, когда окончательно потеплеет в Красноярском крае

В апреле в регионе установится по-настоящему тёплая погода.
Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Елена Гайер, в центральных и южных районах Красноярского края в первой половине месяца ожидается от +4°C до +7°C. Это на два градуса выше среднемноголетних значений.
Ночная температура воздуха составит от −2°C до +7°C, дневная — от +5°C до +10°C.
«В последние десять дней апреля прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +4°C, +9°C. Днём столбик термометра будет достигать отметок +18°C, +23°C. Месячное количество осадков составит от 27 до 37 миллиметров, что больше среднемноголетних значений. Небольшие и местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются в большинстве дней месяца», — поделилась оптимистичным прогнозом Елена Гайер.