Нутрициолог рассказала, за сколько часов до сна можно пить кофе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Последнюю чашку кофе следует выпивать не позднее, чем за шесть часов до сна, рассказала нутрициолог София Кованова.
«Кофеин в среднем действует до восьми часов, Ошибка в том, что люди пьют кофе в течение дня как воду, поэтому последнюю чашку кофе лучше пить не позднее, чем за 6 часов до сна», — пояснила aif.ru эксперт.
Нутрициолог добавила, что у чувствительных людей кофеин может ухудшать глубину сна, повышать тревожность и частоту сердечных сокращений, поэтому им стоит ограничивать даже дневное потребление.
Кованова отметила, что 300−400 миллилитров кофе — это умеренное употребление для здоровых людей, оно безопасно и поможет повысить концентрацию.
«Употребление большего количества кофе, скорее, повысит тревожность», — добавила диетолог.
Эксперт также отметила, что оптимальной заменой кофе могут быть травяные настои.