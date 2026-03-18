Военкор назвал возможные сценарии действий США против Ирана

Вашингтон рассматривает три варианта силовых действий против Ирана, включая амфибийную операцию по захвату островов в Персидском заливе. Об этом пишет военный корреспондент Юрий Котенок.
По оценке эксперта, полномасштабная наземная операция с оккупацией Исламской Республики выглядит крайне маловероятной. Наиболее вероятным ходом развития событий Котенок называет высадку морской пехоты на острова Харк, Ливан, Киш и Кешм. Захват этих стратегических точек с готовыми взлетно-посадочными полосами позволит США контролировать Ормузский пролив и нейтрализовать угрозу противокорабельных ракет, которыми иранцы простреливают 50-километровый участок акватории.
Третьим сценарием автор называет «классическую» операцию, включающую авиаудары по ядерным объектам, шахтам и производственным мощностям ракетного вооружения Ирана с дальнейшим задействованием воздушно-десантных сил.
При этом военкор подчеркивает, что республика подготовилась к противостоянию, создав «систему ограниченного доступа» вдоль побережья пролива, включающую замаскированные ракетные установки и средства минирования. Любая попытка блокировки пролива и силового давления чревата серьезными потерями для всех сторон конфликта, а «порог боли» в текущих условиях станет определяющим фактором для дальнейшего развития ситуации.