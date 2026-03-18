Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор назвал возможные сценарии действий США против Ирана

Военкор Юрий Котенок описал три сценария вероятных планов США по развитию конфликта с Ираном. Острова в Персидском заливе в ближайшее время могут стать одним из приоритетов Вашингтона, который готовится задействовать в регионе подразделения морской пехоты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вашингтон рассматривает три варианта силовых действий против Ирана, включая амфибийную операцию по захвату островов в Персидском заливе. Об этом пишет военный корреспондент Юрий Котенок.

По оценке эксперта, полномасштабная наземная операция с оккупацией Исламской Республики выглядит крайне маловероятной. Наиболее вероятным ходом развития событий Котенок называет высадку морской пехоты на острова Харк, Ливан, Киш и Кешм. Захват этих стратегических точек с готовыми взлетно-посадочными полосами позволит США контролировать Ормузский пролив и нейтрализовать угрозу противокорабельных ракет, которыми иранцы простреливают 50-километровый участок акватории.

Третьим сценарием автор называет «классическую» операцию, включающую авиаудары по ядерным объектам, шахтам и производственным мощностям ракетного вооружения Ирана с дальнейшим задействованием воздушно-десантных сил.

При этом военкор подчеркивает, что республика подготовилась к противостоянию, создав «систему ограниченного доступа» вдоль побережья пролива, включающую замаскированные ракетные установки и средства минирования. Любая попытка блокировки пролива и силового давления чревата серьезными потерями для всех сторон конфликта, а «порог боли» в текущих условиях станет определяющим фактором для дальнейшего развития ситуации.

