В Ростовской области ушел из жизни внук Героя России Алексея Береста

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о смерти Алексея Алексеевича Береста — внука Алексея Прокофьевича Береста — участника Великой Отечественной войны, установившего Знамя Победы в Берлине.
— На 61 году ушел из жизни внук нашего легендарного земляка, руководителя штурмовой группы, водрузившей Знамя Победы над рейхстагом. Как и дед, он трудился на благо родного города. Последние годы работал аппаратчиком в водоканале. Коллеги навсегда запомнят его как доброго, скромного и трудолюбивого человека. Это невосполнимая потеря для всех ростовчан, — написал в соцсетях Александр Скрябин.
Глава донской столицы выразил соболезнования дочерям, внукам и близким ростовчанина.
Напомним, в 2025 году Алексею Алексеевичу Бересту передали Золотую звезду Героя России, которой был удостоен его предок. После этого, благодаря решению президента России Владимира Путина, восторжествовала историческая справедливость.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.