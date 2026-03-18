В Ростовской области ушел из жизни внук Героя России Алексея Береста

Глава Ростова: на 61 году ушел из жизни внук Алексея Береста.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил о смерти Алексея Алексеевича Береста — внука Алексея Прокофьевича Береста — участника Великой Отечественной войны, установившего Знамя Победы в Берлине.

— На 61 году ушел из жизни внук нашего легендарного земляка, руководителя штурмовой группы, водрузившей Знамя Победы над рейхстагом. Как и дед, он трудился на благо родного города. Последние годы работал аппаратчиком в водоканале. Коллеги навсегда запомнят его как доброго, скромного и трудолюбивого человека. Это невосполнимая потеря для всех ростовчан, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Глава донской столицы выразил соболезнования дочерям, внукам и близким ростовчанина.

Напомним, в 2025 году Алексею Алексеевичу Бересту передали Золотую звезду Героя России, которой был удостоен его предок. После этого, благодаря решению президента России Владимира Путина, восторжествовала историческая справедливость.

