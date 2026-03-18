Власти озвучили полную стоимость талона на проезд в транспорте Минска

Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран озвучил полную цену талона на проезд в столице Беларуси. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
По его словам, пассажир оплачивает лишь 30% стоимости проезда. Все остальное компенсируется за счет бюджета Минска.
— Если бы мы оплачивали 100%, то талон на проезд сегодня стоил бы около четырех рублей, — сказал Цуран.
