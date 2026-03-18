Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти озвучили полную стоимость талона на проезд в транспорте Минска

Глава Мингорсовета назвал полную стоимость талона на проезд в транспорте Минска.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран озвучил полную цену талона на проезд в столице Беларуси. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

По его словам, пассажир оплачивает лишь 30% стоимости проезда. Все остальное компенсируется за счет бюджета Минска.

— Если бы мы оплачивали 100%, то талон на проезд сегодня стоил бы около четырех рублей, — сказал Цуран.

Ранее власти Минска запретили оставлять прокатные самокаты где попало и сказали, кому запретят езду на них до конца сезона.

Тем временем специалисты назвали случаи, когда у белорусов могут удержать до 50% пенсии.

Кроме того, Минсвязи сказало, когда в Беларуси улучшится мобильная связь вдоль трасс.