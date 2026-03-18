Бывший декан истфака ННГУ Олег Колобов умер 18 марта

Бывший декан истфака ННГУ имени Н. И. Лобачевского Олег Колобов умер 18 марта. Об этом сообщается на сайте Института мировой истории и международных отношений (ИМОМИ).
Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник Высшей школы РФ Олег Алексеевич Колобов был деканом исторического факультета вуза с 1987-го по 2002 год и деканом факультета международных отношений — с 2002-го по 2012 год. Воспитал целую плеяду гуманитариев, ставших успешными профессионалами в самых разных сферах.
Олег Алексеевич подготовил 33 доктора исторических и политических наук, а также более 112 кандидатов исторических и политических наук. Является автором 56 научных монографий, 20 учебников, 45 учебных пособий, 25 книг и более 500 научных статей. Имеет множество наград и премий за научно-педагогические и общественные достижения.
Похороны Олег Колобова пройдут в Нижнем Новгороде на Бугровском кладбище (ул. Пушкина, 34) 20 марта в 12:30.
Коллектив ИА «Время Н» выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Алексеевича.