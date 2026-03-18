Медики проанализировали вероятность заноса в Красноярский край вирусов Чикунгунья и Нипах

Эпидемиологи Красноярской краевой клинической больницы Анна Демидова и Валерия Зибирова рассказали о том, насколько велика вероятность заноса в регион таких экзотических вирусов, как Чикунгунья и Нипах. Первая инфекция была диагностирована у московской путешественницы. Эпидемия Нипаха развивается в Индии и в некоторых соседних с нею странах, напоминают Gornovosti.ru. Красноярские медики утверждают, что ждать всемирной пандемии этих заболеваний не стоит. Так, лихорадка Чикунгунья передается только через укус комаров, живущих в Азии и Африке. От человека к человеку вирус не переходит. К тому же болезнь, хоть и протекает очень тяжело с многомесячными суставными болями, к летальному исходу приводит крайне редко. А осложнения характерны для людей с хроническими болезнями. Вирус Нипах действительно приводит к высокой летальности: от 40% до 75%. Но его переносчиком являются плодовые летучие мыши, которые тоже живут только в тропиках. Так что пока особо поберечься необходимо туристам, которые планируют поездки в экзотические страны, учитывая, что там распространены не только эти болезни. В поездке необходимо строго соблюдать правила гигиены, позаботиться о защите от комаров и москитов, избегать контактов с тропическими животными, а также пить только кипяченую или бутилированную воду.