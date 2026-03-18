На Дону перевозчиков будут штрафовать за неработающие в автобусах кондиционеры

По новому закону, компании-перевозчики попадут под санкции за несоблюдение требований к количеству транспорта на маршруте и к числу рейсов, выполненных за квартальный период в соответствии с расписанием, а также за неработающие в салонах автобусов (и др. видов общественного транспорта) кондиционеры и информационные табло. «Если что-то из перечисленного не выполняется транспортной компанией, то она должна быть оштрафована, — подчеркнул Александр Ищенко. — Компания должна будет принять все меры для того, чтобы нормализовать работу и конкретного автобуса, трамвая, троллейбуса, и в целом транспортного предприятия».