На Дону перевозчиков будут штрафовать за неработающие в автобусах кондиционеры

По словам спикера, новый закон учел пожелания жителей региона улучшить работу общественного транспорта, усилить контроль за деятельностью перевозчиков. «Нарекания вызывают недостаточное количество автобусов, работающих на муниципальных и межрайонных маршрутах, отсутствие транспорта в вечернее время, нарушения в работе систем охлаждения или отопления, несоблюдение расписания. Для того чтобы создать четкую нормативную базу, мы на предыдущем заседании приняли в первом чтении соответствующие поправки в областной закон об административных правонарушениях. Вместе с муниципалитетами депутаты обсудили эти изменения и сегодня приняли их в окончательной редакции», — прокомментировал господин Ищенко.
По новому закону, компании-перевозчики попадут под санкции за несоблюдение требований к количеству транспорта на маршруте и к числу рейсов, выполненных за квартальный период в соответствии с расписанием, а также за неработающие в салонах автобусов (и др. видов общественного транспорта) кондиционеры и информационные табло. «Если что-то из перечисленного не выполняется транспортной компанией, то она должна быть оштрафована, — подчеркнул Александр Ищенко. — Компания должна будет принять все меры для того, чтобы нормализовать работу и конкретного автобуса, трамвая, троллейбуса, и в целом транспортного предприятия».
Кроме того, штраф перевозчик заплатит и за отсутствие информации о нахождении транспорта в системе навигации, а также за несвоевременное информирование органов местного самоуправления и владельцев автовокзалов об изменении тарифов на перевозку пассажиров и багажа.
«Все эти изменения вступают в силу с 1 апреля 2026 года и, надеюсь, существенным образом повлияют на качество работы транспортных компаний в городах и районах Ростовской области», — резюмировал спикер.