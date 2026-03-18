В Красноярском крае косуля выбила окно и запрыгнула в квартиру к пенсионеру

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Косуля выбила окно и запрыгнула в квартиру к пенсионеру в городе Назарово Красноярского края, животное поймали и оказали медпомощь, сообщает краевой главк МВД.
«В Назарово сотрудник полиции и охотовед спасли запрыгнувшую в квартиру косулю… Испуганная косуля разбила окно одной из квартир и оказалась внутри жилого помещения. После проникновения в дом косуля начала хаотично перемещаться по комнатам», — говорится в сообщении.
По информации главка, косулю доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и стабилизировали состояние. Сейчас дикое животное находится на временной передержке в специализированном приюте в Ачинске. После полного восстановления косулю планируют выпустить в природную среду обитания.
В пресс-службе краевого главка уточнили, что косуля запрыгнула в квартиру, когда хозяина не было дома.