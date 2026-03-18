В калининградской стоматологии заработал новый КТ: изображение уходит врачу прямо из кабинета

Городская стоматологическая поликлиника Калининграда получила новый компьютерный томограф стоимостью около 8 миллионов рублей. Аппарат уже прошёл лицензирование, тестирование и теперь используется для обследования пациентов, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. Оборудование поступило в рамках госпрограммы «Здравоохранение».
Главный врач Юрий Шлегель пояснил, что томограф установили в специально отремонтированном за счёт средств поликлиники рентген-кабинете — потребовалось расширить пространство и подготовить помещения к подключению.
Ключевое преимущество аппарата: снимки после исследования сразу попадают в общую базу и могут быть открыты любым врачом в поликлинике. Никаких дисков — всё хранится в цифровом виде.
Министр здравоохранения Сергей Дмитриев отметил, что благодаря новому оборудованию поликлиника теперь может проводить полный цикл стоматологической диагностики, не направляя пациентов в сторонние клиники.
Губернатор подчеркнул, что повышение доступности и качества медицинской помощи остаётся одной из ключевых задач правительства. Он также напомнил, что в январе начался ремонт филиала поликлиники на улице Лефорта — там заменят коммуникации и проводку. Работы рассчитаны на два года.