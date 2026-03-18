Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав рекомендует направлять к психологу россиянок, не планирующих детей

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россиянок 18−49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.

«При указании “0” на вопрос 61 анамнестической анкеты (“Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся”) рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», — говорится в документе.

Уточняется, что при недостаточной или избыточной массе тела, выявлении вредных привычек, хронических соматических заболеваний пациентку могут направить на консультацию врача-терапевта.