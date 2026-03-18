Минздрав рекомендует направлять к психологу россиянок, не планирующих детей

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россиянок 18−49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.