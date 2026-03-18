В Волгоградскую область пришла большая вода

На крупных реках Волгоградской области в первой половине марта начался ледоход. Его масштаб так впечатлил жителей региона, что многие поделились видео. В малых реках тем временем начал расти уровень воды.
По данным синоптиков центра «Фобос», когда лед вскроется на верхней Волге, обычный паводок может стать катастрофой. Но Волгоградской области это вряд ли коснется.
В региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения сообщают: паводковая обстановка на территории районов области остается на сегодняшний день стабильной, метеорологические условия и гидрологическая обстановка находятся в пределах среднемноголетних значений, весеннее половодье должно пройти без происшествий.
«По состоянию на 17 марта запас воды в снежном покрове остается в пределах нормы, весенние максимумы ожидаются разве что выше прошлогодних значений. По прогнозам, населенные пункты, потенциально опасные объекты и федеральные трассы в вероятные зоны подтопления не попадают», — подтверждают в облкомбезопасности.
Тем не менее в режим повышенной готовности привели около 10 тысяч человек личного состава и 3,5 тысячи единиц спецтехники. В случае ЧС реакция будет незамедлительной. Для оповещения населения действует автоматизированная система централизованного оповещения.
Ранее сообщалось, что специалисты МЧС начали проверку гидротехнических сооружений Волгограда.