Народная артистка России Юлия Рутберг приедет на фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» в Нижний Новгород

Стала известна афиша юбилейного, пятого театрального фестиваля «Комедiя-ФЕСТ» (12+), который пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 9 июня. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем telegram-канале.
По его словам, в этом году на фестивале будут представлены постановки комедийного жанра как именитых, так и молодых театров, в том числе из Абхазии.
Шалабаев подчеркнул, что из двадцати городов (в частности, Беларуси, Казахстана и Узбекистана) заявки на участие были присланы впервые.
Событие откроет Санкт-Петербургский театр Комедии имени Н. П. Акимова со спектаклем «Бешеные деньги» (12+).
На закрытии зрители увидят нашумевшую премьеру Московского Губернского театра — хип-хоп комедию в стихах «Ревизор» (12+).
Специальным гостем «Комедiи-ФЕСТа» станет народная артистка России Юлия Рутберг.
