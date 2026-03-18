Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народная артистка России Юлия Рутберг приедет на фестиваль «Комедiя-ФЕСТ» в Нижний Новгород

Опубликована афиша театрального фестиваля, который пройдет в июне.

Источник: Время

Стала известна афиша юбилейного, пятого театрального фестиваля «Комедiя-ФЕСТ» (12+), который пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 9 июня. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем telegram-канале.

По его словам, в этом году на фестивале будут представлены постановки комедийного жанра как именитых, так и молодых театров, в том числе из Абхазии.

Шалабаев подчеркнул, что из двадцати городов (в частности, Беларуси, Казахстана и Узбекистана) заявки на участие были присланы впервые.

Событие откроет Санкт-Петербургский театр Комедии имени Н. П. Акимова со спектаклем «Бешеные деньги» (12+).

На закрытии зрители увидят нашумевшую премьеру Московского Губернского театра — хип-хоп комедию в стихах «Ревизор» (12+).

Специальным гостем «Комедiи-ФЕСТа» станет народная артистка России Юлия Рутберг.

Ранее мы писали, что в нижегородском ТЮЗе пройдут гастроли театра из Ульяновска.

