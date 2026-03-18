Минздрав рекомендовал отправлять к психологу женщин, которые не хотят иметь детей

Мера прописана в новых рекомендациях по репродуктивной диспансеризации.

Источник: Клопс.ru

Минздрав России утвердил рекомендации по репродуктивной диспансеризации, в которых для женщин, заявивших о нежелании иметь детей, предусмотрена консультация медицинского психолога. Об этом ТАСС пишет в среду, 18 марта.

«При указании “0” на вопрос анамнестической анкеты “Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?” рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у неё положительных установок на рождение детей», — следует из документа.

В рекомендациях прописаны и другие случаи, когда пациентку должны направить к профильному специалисту. При акне и алопеции женщине советуют обратиться к дерматовенерологу, при ожирении и подозрении на эндокринные нарушения — к эндокринологу, а при недостаточном или избыточном весе, вредных привычках и хронических болезнях — к терапевту.

Отдельно говорится о россиянках, у которых гинекологических заболеваний не нашли, но есть факторы риска их развития. В таких случаях врачи должны дать необходимые рекомендации.

В документе подчёркивается, что для репродуктивного здоровья важно привести в норму массу тела. Отмечается, что время зачатия увеличивается вдвое при индексе массы тела выше 35 кг/м² и в четыре раза — при показателе ниже 18 кг/м².

Женщинам также советуют вовремя выявлять и лечить инфекции, передающиеся половым путём, а также соматические заболевания, которые могут влиять на детородную функцию. Среди них — эндокринные, сердечно-сосудистые болезни, хронические воспалительные процессы и аллергические реакции.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала россиянок рожать сразу после 18 лет. По её мнению, «потом может быть уже поздно».

