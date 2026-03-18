Красноярцы могут поучаствовать в «Семейной зарнице»

Национальный центр «Россия» объявил о начале нового сезона проекта «Семейная зарница». В 2026 году он пройдет в новом формате и даст возможность семьям продемонстрировать свои креативные навыки и инженерное мышление, а одной из ключевых составляющих сезона станет творческий конкурс.
Присоединиться к проекту приглашают семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и финальный.
Заявки на участие принимаются до 24 апреля 2026 года на сайте Движения Первых.