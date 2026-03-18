Эксклюзив для эксклава: Минтранс пообещал разобраться с льготными авиабилетами

«Авиакомпания должна продать этот билет по фиксированной цене для субсидированных билетов и потом сама уже на ежемесячной основе, на ежеквартальной, на какой угодно основе (как она договорится с Минтрансом) подавать заявки на компенсацию разницы между ценой субсидированного билета и ценой, по которой этот билет был в продаже. Калининградцу, условно говоря, нужно лететь в Москву, он заходит на сайт “Аэрофлота” и видит билет эконом-класса на завтра за 10 тыс., за 15 тыс., да хоть за 100 000 ₽, но это эконом. Калининградец заходит в форму субсидирования, выбирает этот билет (он стоит для него 3 800 ₽), указывает себя, авиакомпания проверяет и сама потом решает вопрос с компенсацией», — пояснил калининградский сенатор.