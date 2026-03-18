Красноярский регоператор вернёт жителям 1,6 млн за срыв вывоза мусора

В Красноярском крае прокуратура выявила системные нарушения в работе регионального оператора по обращению с ТКО. С июня 2025 по январь 2026 года ООО «РОСТтех» выставляло жителям полные счета за вывоз отходов, хотя сама услуга оказывалась нерегулярно или не оказывалась вовсе.
График вывоза срывался в Красноярске, Канске, Иланском, Железногорске, Норильске, Дудинке, посёлках Солонцы, Элита, деревне Бугачёво и ещё в 12 населённых пунктах Ирбейско-Саянского округа. В некоторых территориях в январе мусор не вывозили ни разу, а максимальная задержка достигала 78 дней.
После вмешательства прокуратуры компания скорректировала начисления для 27 тысяч потребителей. Общая сумма перерасчёта составила 1,6 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении регоператора возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ за нарушение режима обеспечения коммунальными услугами. Ситуация остаётся на контроле надзорного ведомства.
