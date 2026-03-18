Красноярский регоператор вернёт жителям 1,6 млн за срыв вывоза мусора

В Красноярском крае прокуратура выявила системные нарушения в работе регионального оператора по обращению с ТКО. С июня 2025 по январь 2026 года ООО «РОСТтех» выставляло жителям полные счета за вывоз отходов, хотя сама услуга оказывалась нерегулярно или не оказывалась вовсе.