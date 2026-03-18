Красноярский регоператор вернёт жителям 1,6 млн за срыв вывоза мусора

Регоператор выставлял жителям полные счета за вывоз отходов, хотя сама услуга оказывалась нерегулярно.

В Красноярском крае прокуратура выявила системные нарушения в работе регионального оператора по обращению с ТКО. С июня 2025 по январь 2026 года ООО «РОСТтех» выставляло жителям полные счета за вывоз отходов, хотя сама услуга оказывалась нерегулярно или не оказывалась вовсе.

График вывоза срывался в Красноярске, Канске, Иланском, Железногорске, Норильске, Дудинке, посёлках Солонцы, Элита, деревне Бугачёво и ещё в 12 населённых пунктах Ирбейско-Саянского округа. В некоторых территориях в январе мусор не вывозили ни разу, а максимальная задержка достигала 78 дней.

После вмешательства прокуратуры компания скорректировала начисления для 27 тысяч потребителей. Общая сумма перерасчёта составила 1,6 миллиона рублей.

Кроме того, в отношении регоператора возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ за нарушение режима обеспечения коммунальными услугами. Ситуация остаётся на контроле надзорного ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске осудили участников фейковой биржи за обман жителей на 52 млн рублей.