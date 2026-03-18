В России с 1 апреля планируют проактивно проиндексировать социальные пенсии

Повышение пройдет в проактивном формате.

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля 2026 года — повышение пройдет в проактивном формате, то есть получателям не потребуется подавать заявления или обращаться в ведомства. Об этом сообщили в Социальном фонде России, передает ТАСС.

Планируется, что индексация составит 6,8%. Размер повышения рассчитают исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Выплаты пересчитают автоматически.

Как ожидается, прибавка затронет более 4 млн человек. Речь идет о гражданах с инвалидностью, детях-сиротах и россиянах, потерявших кормильца, а также о тех, у кого отсутствует или недостаточен трудовой стаж для назначения страховой пенсии.

Как отмечает портал, по последним данным, средний размер пенсии в стране продолжит расти: в январе 2026 года он составил 25 254 рубля против 23 175 рублей годом ранее.

Напомним, об индексации пенсии с 1 апреля на 6,8% ранее сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше