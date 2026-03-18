Более 200 работников ЦРБ в Ростовской области недополучили 1,7 млн рублей

Представители надзорного ведомства выяснили, что в январе 2026 года зарплату медперсоналу выплатили не в полном объеме. В связи с этим главному врачу учреждения внесли представление, а затем привлекли его к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).