Более 200 работников ЦРБ в Ростовской области недополучили 1,7 млн рублей

На Дону прокуратура добилась перерасчета зарплат для работников районой больницы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области более 200 работников ЦРБ Ремонтненского района недополучили 1,7 млн рублей. После этого в ситуацию вмешалась прокуратура.

Представители надзорного ведомства выяснили, что в январе 2026 года зарплату медперсоналу выплатили не в полном объеме. В связи с этим главному врачу учреждения внесли представление, а затем привлекли его к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства» (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

— По итогам принятых меры медицинским работникам сделали перерасчет и выплатили положенные суммы, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

