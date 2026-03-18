Ученый Самыловский назвал срок потери сознания после выхода в космос без скафандра

Во время выхода Леонова в космос возникла нештатная ситуация. В безвоздушном пространстве его скафандр раздулся и препятствовал возвращению на борт корабля через люк шлюзовой камеры. Трагедии не произошло благодаря мужеству и находчивости космонавта: он стравил давление в скафандре до предельного минимума, что позволило попасть внутрь «Восхода-2». В нарушение инструкции космонавту пришлось входить в шлюзовую камеру головой вперед.