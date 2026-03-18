«Беллегпром» заявил о модных трендах из Парижа в белорусской одежде. Подробности БелТА сообщила начальник управления торговли и маркетинга «Беллегпрома» Ольга Грабеня.
Начальник управления, говоря про тенденции и моду, заметила, что женщины являются самыми искушенными зрителями и знают все последние направления. Она уточнила, что на предприятиях концерна не могут досконально уследить за всеми тенденциями, но это и не нужно.
— Важно понимать, что модные тренды с парижских подиумов приходят в обычную жизнь спустя год-два — мода адаптируется. Именно адаптированная мода прослеживается при производстве коллекций наших предприятий, — подчеркнула Ольга Грабеня.
По ее словам, в Беларуси дизайнеры и модельеры каждый год отслеживают фактуры тканей, цветовые тенденции, актуальные направления и применяют их в работе. Грабеня пояснила: то, что модно на парижских площадках, в стране адаптируется и в течение года-двух используется при производстве продукции.
