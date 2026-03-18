Апелляционный суд поддержал требования Росприроднадзора о возмещении вреда от свалки ТКО под Воронежем

В мае 2022 года сотрудники Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора получили жалобу от жителей Семилукского района на незаконную свалку мусора на участке расположенном на пересечении улиц Хохлацкая и Песчаная в селе Перлевка. Инспекторы выехали на место и нашли подтверждение сообщению местных жителей. На площади 4360 кв. м. были свалены твердые коммунальные, пищевые и строительные отходы, относящихся к 4 классу опасности.