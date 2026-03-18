Девять нижегородских фермеров поймали на несоблюдении ветправил

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижегородской области в пять раз повысили налоговую ставку для владельцев заброшенных сельхозземель. Теперь собственники участков, которые не используются по назначению, заросли сорняками или захламлены, будут платить 1,5% от кадастровой стоимости вместо прежних 0,3%.