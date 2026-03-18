Девять нижегородских фермеров поймали на несоблюдении ветправил

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий особое внимание уделялось соблюдению требований ветеринарных правил содержания свиней, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Инспекторы оценивали общее санитарное состояние фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, большинство владельцев животных попались впервые, а их ошибки не нанесли вреда здоровью поголовья. Тем не менее, хозяевам вынесли официальные предостережения. Главам личных подсобных хозяйств предписано привести условия содержания скота в порядок — в соответствии с законом.
В ведомстве подчеркивают: чистоту на фермах и соблюдение ветправил контролируют не просто так. Речь идет о безопасности всего региона. Нарушения в хозяйствах могут спровоцировать вспышки опасных инфекций, общих для животных и людей.
В Россельхознадзоре также поделились, что 7 проверок провели с помощью беспилотников. Дроны облетали пастбища и труднодоступные участки, выискивая нелегальные скотомогильники, свалки отходов животноводства и проверяя, соблюдают ли фермеры безопасную дистанцию между комплексами.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижегородской области в пять раз повысили налоговую ставку для владельцев заброшенных сельхозземель. Теперь собственники участков, которые не используются по назначению, заросли сорняками или захламлены, будут платить 1,5% от кадастровой стоимости вместо прежних 0,3%.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.