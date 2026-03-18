Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме прокомментировали рекомендации женщинам о визите к психологу

Леонов: не планирующие детей россиянки смогут сами решить, идти ли к психологу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Женщины, не планирующие детей, смогут самостоятельно принять решение о визите к психологу, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Россиянок 18−49 лет, которые при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации сообщат, что не планируют ребенка, рекомендуется направлять к психологу, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.

«Это рекомендация. А значит, если женщине поступит такое направление — она имеет право сама решать, идти или не идти к психологу. Здесь важно то, что государство предоставляет такую возможность», — сказал Леонов.

Парламентарий добавил, что не стоит негативно реагировать на заботу.

«Вдруг женщина испытывает какие-то проблемы, поэтому не желает детей. А психолог мог бы помочь разобраться, не более того. Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст направление на консультацию к эндокринологу. Никого этим не оскорбишь. Поэтому и в случае с психологом — это проявление заботы», — заключил он.

