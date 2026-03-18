Глазами детей: в Калининградской области заканчивается работа над документальным фильмом о героях СВО

Лента будет называться «Мой папа — ГЕРОЙ!».

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области готовят документальный фильм «Мой папа — ГЕРОЙ!» Лента будет посвящена участникам специальной военной операции. Подробности — в материале «Клопс».

Идея проекта.

Особенность фильма в том, что судьбы трёх бойцов покажут с точки зрения их детей. Главные герои — Алексей Катериничев, Алексей Чистяков и Сергей Сирота.

О ком фильм:

Алексей Катериничев был заместителем по безопасности главы военно-гражданской администрации Херсонской области и погиб 30 сентября 2022 года. Он посмертно он удостоен звания Героя Российской Федерации. Алексей Чистяков служил командиром миномётной батареи в составе мотострелкового полка, получил тяжёлое ранение и теперь занимается паралимпийским спортом и воспитанием молодёжи. Сергей Сирота имеет боевой опыт в Сирии и СВО. Он был удостоен множества наград, включая два ордена Мужества. Сейчас мужчина активно участвует в патриотическом воспитании школьников и допризывников.

Основу ленты будут составлять интервью. Авторы посетили семьи Чистякова, Катериничева и Сироты, познакомились с супругами и детьми своих героев, изучили семейные альбомы.

Съёмочный процесс.

Руководитель и режиссёр проекта — Ален Менуа, опытный документалист, работавший над короткометражками про Музей янтаря и Куршскую косу. Согласно его задумке, если дети в фильме расскажут о подвигах бойцов своим, фильм станет ближе и понятнее подрастающему поколению.

Съёмки проходили летом 2025 года в разных городах Калининградской области. Кинематографисты работали в школах, мемориальных комплексах, спортсооружениях и даже в лесу.

Подбору локаций уделялось особое внимание: каждая из них связана либо с биографией одного из героев, либо с военной историей. В фильме более 15 примечательных мест, в том числе военно-мемориальное кладбище «Курган Славы», Дворец спорта «Янтарный», Центральный парк культуры и отдыха, Фридрихсбургские ворота и Куршская коса.

Будут в ленте и боевые сцены. Кинематографисты реконструировали сцены реальных военный действий — например, ранения Алексея Чистякова.

Проект получил удостоверение национального фильма (УНФ) и активно работает с молодёжью — даже сейчас, до премьеры. Кинематографистам это удаётся, например, благодаря стажировкам на съёмочной площадке. Летом всех желающих от 18 до 40 лет приглашали поучаствовать в работе над фильмом и получить соответствующий опыт.

Финишная прямая.

Сейчас лента находится на стадии постпродакшена. Монтировать отснятый материал начали в октябре, и большая часть работы уже позади. Теперь авторы занимаются цветокоррекцией, звуком и музыкальным сопровождением.

Музыку для фильма создаёт композитор Аркадий Верюханов совместно с Аленом Менуа. Им помогают приглашённые музыканты — например, дудуковый исполнитель Вардан Арутюнян.

Премьера фильма «Мой папа — ГЕРОЙ!» запланирована на апрель 2026 года.

