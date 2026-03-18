Глазами детей: в Калининградской области заканчивается работа над документальным фильмом о героях СВО

Алексей Катериничев был заместителем по безопасности главы военно-гражданской администрации Херсонской области и погиб 30 сентября 2022 года. Он посмертно он удостоен звания Героя Российской Федерации. Алексей Чистяков служил командиром миномётной батареи в составе мотострелкового полка, получил тяжёлое ранение и теперь занимается паралимпийским спортом и воспитанием молодёжи. Сергей Сирота имеет боевой опыт в Сирии и СВО. Он был удостоен множества наград, включая два ордена Мужества. Сейчас мужчина активно участвует в патриотическом воспитании школьников и допризывников.