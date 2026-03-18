В Приморском карьере возобновилась добыча янтаря

Извлекают балтийский янтарь только в теплое время года — обычно с марта по ноябрь, так как в технологическом процессе используется вода, замерзающая при минусовых температурах. Самоцвет залегает на глубине 50 метров. На первом этапе снимают слой грунта, затем янтареносный пласт размывают морской водой. Полученная смесь по трубопроводу поступает на узел извлечения, где камень очищают от глины и примесей.