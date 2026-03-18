Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав предложил отправлять к психологу не планирующих рожать женщин

В России женщин, которые по каким-либо причинам не планируют ребенка, предложили отправлять к психологу. Такую рекомендацию выдал Минздрав РФ, передает ТАСС с ссылкой на документ.

— При указании «0» на вопрос анамнестической анкеты «Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?» рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей, — говорится в документе, утвержденным Минздравом.

Как уточняется в рекомендациях, оптимальным возрастом для беременности считается от 18 до 35 лет.

Изображение создано при помощи ИИ.