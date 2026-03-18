Республиканский праздник «Навруз» состоится 21 марта в Казани

Мастер-классы по приготовлению «Сумаляк» запланированы на 20 марта с 6:00 до 8:00 и с 16:00 до 18:00. Основные праздничные мероприятия, включая концертную программу и народные гуляния, пройдут 21 марта с 11:00 до 15:00.