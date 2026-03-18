Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский облсуд подтвердил законность изъятия имущества у Дзеппы

600 млн рублей и 34 объекта недвижимости обращены в доход государства.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский областной суд оставил без изменений приговор об обращении в доход государства недвижимости и взыскании незаконно полученных средств бывшего управляющего делами мэрии Дмитрия Дзеппы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд первой инстанции установил, что Дзеппа, используя своё служебное положение, административный опыт и деловые связи, содействовал себе, родственникам и их компаниям в приобретении перспективных активов. Он влиял на решения по оформлению прав на муниципальные объекты, участвовал в бизнесе через подставных лиц и финансировал эту деятельность из неподтверждённых источников. Это являлось нарушением антикоррупционных запретов и ограничений.

Районный суд иск прокурора удовлетворил, постановив изъять незаконно полученное имущество. Областной суд, изучив доводы апелляционных жалоб, согласился с выводами первой инстанции. Заявители пытались оспорить решение, ссылаясь на несогласие с правовой позицией Конституционного суда и представляя новые документы, однако коллегия не нашла оснований для отмены.

Согласно решению, в доход государства обращены 34 объекта недвижимости, а также взыскано более 600 миллионов рублей дохода, полученного в результате коррупционных нарушений. Определение вступило в законную силу немедленно.