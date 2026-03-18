Нижегородский облсуд подтвердил законность изъятия имущества у Дзеппы

Суд первой инстанции установил, что Дзеппа, используя своё служебное положение, административный опыт и деловые связи, содействовал себе, родственникам и их компаниям в приобретении перспективных активов. Он влиял на решения по оформлению прав на муниципальные объекты, участвовал в бизнесе через подставных лиц и финансировал эту деятельность из неподтверждённых источников. Это являлось нарушением антикоррупционных запретов и ограничений.