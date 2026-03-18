Водоканал в Сарове обязали выплатить более 3 млн рублей за вред природе

«Горводоканал» города Саров Нижегородской области по решению суда обязан погасить задолженность за вред, причиненный окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.
Инспекторы ведомства вскрыли нарушение в ходе внеплановой проверки и анализа декларации «Горводоканала». Выяснилось, что предприятие, которое обслуживает очистные сооружения, не включило в отчетность ряд загрязняющих веществ. В списке того, что не указали, — превышения по кальцию, натрию, магнию, фторид-аниону и хлороформу.
Кроме того, проверка вскрыла проблемы с отчетностью по размещению отходов. Неправильно была посчитана плата за вывоз мусора с решеток канализации и утилизацию ртутных ламп.
В итоге требования Росприроднадзора поддержали Арбитражный суд Нижегородской области и Первый апелляционный суд. Теперь предприятию придется не только погасить основной долг, который превышает три миллиона рублей, но и заплатить пени — свыше 480 тысяч.
Напомним, нижегородским компаниям, которые занимаются утилизацией и захоронением коммунальных отходов в области, пришли многомиллионные требования от Росприроднадзора. Ведомство доначислило им плату за негативное воздействие на окружающую среду.