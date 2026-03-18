ВАД выходит на финишную прямую: на Северном обходе Калининграда бетонируют пролёты путепроводов

С наступлением устойчивых плюсовых температур строители начали бетонирование пролётных строений путепроводов и моста через Питьевое озеро. К середине мая эти работы планируют завершить, после чего начнётся укладка асфальта.
Речь идёт об участке реконструкции от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск. Путепроводы на пересечении с проспектом Победы и с железнодорожными путями Калининград — Балтийск бетонируют прямо на основном ходу (рабочее движение по правой стороне открыли ещё в июле 2025 года). На мосту через Питьевое озеро закончили армирование плиты пролёта и уже льют бетон поэтапно.
График синхронизирован: в конце марта начнут бетонировать пролёт через проспект Победы, в апреле — через железную дорогу. Всего на трёх сооружениях уложат 1220 кубометров бетона, общая длина пролётов составит почти 300 метров.
Параллельно идёт укрепление откосов грунтом и монолитным бетоном, монтаж освещения, прокладка коммуникаций для автоматизированной системы управления дорожным движением. В августе займутся разметкой и знаками. На объекте круглосуточно работают до 240 человек. Общая готовность участка уже приближается к 80%, полностью завершить работы планируют до конца года.
Одновременно строят и второй отрезок Северного обхода — от развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи. Там возводят подземный и три надземных перехода, собирают пролёты путепроводов арочного типа, бетонируют переход через Питьевой канал. Окончание этих работ — конец 2027 года.
В результате оба участка общей длиной 5,8 километра расширят до шести полос, категория дороги — 1Б с расчётной скоростью 120 км/ч. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».