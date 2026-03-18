ВАД выходит на финишную прямую: на Северном обходе Калининграда бетонируют пролёты путепроводов

Речь идёт об участке реконструкции от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск. Путепроводы на пересечении с проспектом Победы и с железнодорожными путями Калининград — Балтийск бетонируют прямо на основном ходу (рабочее движение по правой стороне открыли ещё в июле 2025 года). На мосту через Питьевое озеро закончили армирование плиты пролёта и уже льют бетон поэтапно.