Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все показатели по проекту «Человек труда» были достигнуты, заявила Голикова

Голикова: все показатели по проекту «Человек труда» были достигнуты в 2025 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Все показатели по федеральному проекту «Человек труда» были достигнуты в 2025 году в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Проект «Человек труда» направлен на повышение престижа рабочих и инженерных профессий, поддержку специалистов и формирование кадрового потенциала страны.

«По федеральному проекту “Человек труда” в 2025 году выполнены все запланированные мероприятия и достигнуты все показатели», — говорится в сообщении, которое цитирует аппарат вице-премьера РФ.

Она уточнила, что были проведены 20 федеральных этапов в 16 регионах Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», в котором приняли участие более 200 тысяч человек.

Кроме того, отметила вице-премьер, во всех 89 регионах прошел федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие собрало около 450 тысяч участников и почти 23 тысячи работодателей, которые представили более 500 тысяч вакансий, подчеркнула Голикова. В рамках ярмарки, добавила она, был проведен фестиваль профессий с участием свыше 400 тысяч человек.

«Также проведен Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи, на который поступило 1 055 заявок от участников из 77 регионов», — заключила Голикова.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше