Все показатели по проекту «Человек труда» были достигнуты, заявила Голикова

Кроме того, отметила вице-премьер, во всех 89 регионах прошел федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие собрало около 450 тысяч участников и почти 23 тысячи работодателей, которые представили более 500 тысяч вакансий, подчеркнула Голикова. В рамках ярмарки, добавила она, был проведен фестиваль профессий с участием свыше 400 тысяч человек.