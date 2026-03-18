В Нижнем Новгороде открывается круговой маршрут по стене Кремля

Летний круговой маршрут по стене Нижегородского кремля открылся 18 марта. Его протяженность составляет более двух километров с перепадом высот в 56 метров, рассказали в пресс-службе Нижегородского музея-заповедника.
Летний сезон в музее-заповеднике «Нижегородский кремль» действует с апреля по сентябрь. В этот период туристы и жители Нижнего Новгорода могут посетить круговой маршрут и музеи в башнях Кремля. В ноябре его закрывают и оставляют для прогулок лишь участок от Дмитриевской до Часовой башни протяженностью около 900 метров.
«Старт обновленного Летнего музейного маршрута — один из важных шагов в юбилейный для нашего музея год. К 130-летию НГИАМЗ нам особенно важно показать преемственность традиций и то, как крепость, будучи памятником фортификации, превращается в современное культурное пространство, оставаясь при этом великим памятником русского зодчества», — отметил гендиректор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.
Маршрут работает в зависимости от продолжительности светового дня и будет расширяться поэтапно: с 18 по 31 марта — с 10 до 18, с 1 по 20 апреля — с 10 до 19 и с 21 апреля — с 10 до 20 часов.
На маршруте нижегородцы также смогут посетить выставки и музейные экспозиции в башнях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Боевой ход Нижегородского кремля получил подсветку. Теперь нижегородцы и гости города смогут осуществлять вечерние прогулки по стене памятника культуры.