В Нижнем Новгороде открывается круговой маршрут по стене Кремля

Летний сезон в музее-заповеднике «Нижегородский кремль» действует с апреля по сентябрь. В этот период туристы и жители Нижнего Новгорода могут посетить круговой маршрут и музеи в башнях Кремля. В ноябре его закрывают и оставляют для прогулок лишь участок от Дмитриевской до Часовой башни протяженностью около 900 метров.