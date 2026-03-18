Диетолог объяснила, вредно ли запивать еду

Диетолог Мизинова: соленую пищу можно запивать водой без вреда для желудка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Соленую или грубую пищу можно запивать водой, не опасаясь негативного влияния на желудок, сообщила диетолог Наталья Мизинова.

«По моему мнению, если пища сильно соленая или грубая, вязкая и волокнистая, плохо проглатывается, ее необходимо запивать. Это позволит сформировать пищевой комок, который не ляжет тяжелым камнем на дно желудка, а будет нормально перевариваться», — пояснила эксперт в беседе с NEWS.ru.

При этом, по словам Мизиновой, чай содержит дубильные вещества, поэтому воздействует на желудок гораздо серьезнее, чем та же простая вода.

«Поэтому все-таки после еды употреблять его с чем-то сладким не рекомендуется. Это диетологически неправильно», — добавила эксперт.

Диетолог подчеркнула, что если выпить некрепкий напиток нормальной температуры во время еды, то вреда для здоровья не будет.