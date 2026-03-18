Юный «человек-оркестр» из Воронежской области восхитил Андрея Малахова

11-летний Артём Бачевский стал участником передачи «Песни от всей души» (12+).

Источник: АиФ Воронеж

11-летний Артём Бачевский из Богучарского района Воронежской области стал участником передачи «Песни от всей души» (12+) с Андреем Малаховым. Выпуск вышел в эфир в воскресенье, 15 марта.

Артём стал самым юным участником передачи. Он продемонстрировал всей стране высокий уровень мастерства, исполнив песню «Заплутали мишки» под собственный аккомпанемент на баяне. Также мальчик сыграл на 12-струнной гитаре вместе с музыкантом Тимуром Ведерниковым и исполнил песню Виктора Цоя «Закрой за мной дверь, я ухожу». Затем под гармонь вместе с другими участниками передачи он спел «Одинокую гармонь».

Юный воронежец заслужил аплодисменты зрителей в студии и тёплые слова от ведущего программы. Андрей Малахов назвал Артёма «человеком-оркестром».