Юный «человек-оркестр» из Воронежской области восхитил Андрея Малахова

Артём стал самым юным участником передачи. Он продемонстрировал всей стране высокий уровень мастерства, исполнив песню «Заплутали мишки» под собственный аккомпанемент на баяне. Также мальчик сыграл на 12-струнной гитаре вместе с музыкантом Тимуром Ведерниковым и исполнил песню Виктора Цоя «Закрой за мной дверь, я ухожу». Затем под гармонь вместе с другими участниками передачи он спел «Одинокую гармонь».