Шеф из Калининграда вошёл в число полуфиналистов престижного гастрономического конкурса «Лавры»

Среди 16 полуфиналистов — шеф‑повар из Калининграда Евгений Мурин.
Проект «Лавры» создан для поддержки молодых специалистов со всей России. В этом году во втором этапе участвовали 71 повар, су‑шеф и шеф‑повар из 35 регионов страны. Главная миссия конкурса, по словам его инициатора — ресторатора, сооснователя HURMA Group и руководителя проекта «Белый мыс» Дмитрия Левицкого, — находить новые имена в гастроиндустрии и помогать молодым специалистам профессионально расти.
На очном этапе, который прошёл на площадке гастрономической академии Stanfood, участникам нужно было приготовить горячую закуску. Блюдо должно было отражать семейные рецепты, традиции и вкусы родного региона повара.
Оценивали конкурсантов 10 судей: 5 дегустационных экспертов и 5 технических специалистов — признанных экспертов отрасли с опытом участия в международных соревнованиях.
Критерии оценки соответствовали мировым стандартам. Как отметила генеральный продюсер конкурса Оксана Альбина, участники проходили полноценную проверку навыков: скорости, техники работы с продуктом и способности действовать в условиях высокой конкуренции.
16 участников из 10 регионов России прошли в следующий этап.
Конкурс проходит при поддержке Россельхозбанка. По словам Владимира Капранова, директора Центра розничного и малого бизнеса банка, такие инициативы не только помогают гастроиндустрии, но и раскрывают потенциал регионального предпринимательства. Банк уже запустил специальный тарифный план для бизнеса в сфере HoReCa и работает над долгосрочными программами поддержки отрасли.
В рамках конкурса также прошла деловая программа для участников. Эксперты из iiko (разработчик решений для автоматизации ресторанного бизнеса) и WE FRY (производитель фри для индустрии) рассказали молодым поварам о ключевых навыках, необходимых в современной гастрономии: от перспективных компетенций до подходов к управлению рестораном и выстраиванию взаимодействия с поставщиками.